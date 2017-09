Echipa nationala a Romaniei a devenit o dezamagire pentru multi oameni din fotbal, odata cu pierderea calificarii la Campionatul Mondial din Rusia, dar nici prestatia tricolorilor nu a convins.

Liviu Ciobotariu a vorbit despre situatia din cadrul primei reprezentative si a marturisit ca actualul tehnician al lui Dinamo, Cosmin Contra, ar fi cel mai potrivit pentru a-i lua locul selectionerului Christoph Daum.

„In momentul de fata, nationala e dezamagire toatala din toate punctele de vedere. Din pacate, pentru ca si eu am fost component al echipei nationaale si n-ar fi corect, poate, sa judec actualii jucatori sau antrenorii insa, nu avem cum sa nu discutam despre nationala, pentru ca lucrul asta ne doare foarte tare. Eu am prieteni afara, mai discut cu ei, oameni de fotbal si toata lumea se intereseaza ce e cu echipa nationala, pentru ca e o rusine in momentul de fata.

Eu am mai auzit in presa oameni care comenteaza despre nationala si se spune ca am avut o grupa grea. Ce grupa grea am avut? N-am fost in grupa cu Portugalia, cu Italia, Germania, Franta, echipe de top. Cum? Avem meci greu cu Muntenegru? Meci greu cu Kazahstan? Noi cu oricine avem e meci greu, nu e normal.

In toata campania, jocul nu a convins, Singurul meci intreg a fost jocul amical cu Chile, dar a doua repriza cand am jucat cum trebuia sa jucam, dar atat. Cred ca ar fi potrivit un antrenor roman. E posibil Contra, un fost coleg de echipa. imi doresc sa ajunga la nationala”, a declarat Liviu Ciobotariu, potrivit Dolce Sport.