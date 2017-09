Un alt antrenor din Liga I considera inadecvata prezenta selectionerului strain pe banca nationalei: „Domnul Daum e un antrenor foarte bun, dar nu e potrivit pentru fotbalul romanesc”

Dupa o campanie dezastruoasa a echipei nationale a Romaniei, selectionerul Christoph Daum a fost criticat din toate partile si se asteapta demisia neamtului.

Claudiu Niculescu, tehnicianul formatiei ilfovene FC Voluntari, a analizat situatia din cadrul primei reprezentative si a ajuns la concluzia ca un selectioner strain nu este potrivit pentru Romania.

“In primavara, am spus ca exista riscul ca aceasta campanie sa se termine pentru noi inca de la jumatatea drumului. Nu m-am inselat cu nimic. Campania s-a terminat cu adevarat inca din luna iunie. Domnul Daum e un antrenor foarte bun, dar nu e potrivit pentru fotbalul romanesc, nu se pliaza pe profilul jucatorului roman.

Eu stiu foarte bine ce vor antrenori germani de la jucatori, stiu ce vor de la echipele pe care le antreneaza. Ei nu-si vor schimba mentalitatea, chiar daca antreneaza in Germania, in Romania sau in Uzbekistan. Ei raman cu aceleasi idei, vor cere intotdeauna aceleasi lucruri de la jucatori, iar fotbalistul roman nu se pliaza deloc pe acest stil, absolut deloc”, a declarat Claudiu Niculescu, potrivit Dolce Sport.