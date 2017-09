Marcel Puscas, membru in Comisia Tehnica a FRF, dar fara drept de vot, a tinut sa posteze un mesaj dur la adresa lui Razvan Burleanu si a celorlalti care stau la conducerea fotbalului romanesc.

Acesta acuza faptul ca reprezentantii FRF nu isi asuma raspunderea pentru cele intamplate pana in prezent la echipa nationala si nu numai.

„Cand scaunul de sub fund e mai important decat fotbalul insusi

-se intampla-

M-am pronuntat pe tema selectionerului acum un an, inaintea startului preliminariilor pt CM din Rusia. Orgoliul, trufia si mandria i-au facut pe unii sa se creada ATOATESTIUTORI. Au vrut sa scape de „dracu'”, care nu-i lasa sa aiba controlul vestiarului echipei nationale si care nu participa la dezvoltarea cultului personalitatii, in favoarea unui aburit-obedient foarte scump.

Consilierul si presedintele au apelat la … kinetoterapeut pentru a rezolva o problema care se dorea strict de imagine pentru obtinerea unui nou mandat. Fotbalul le-a demonstrat, in ciuda avertizarilor mele, ca iti poate juca feste cand ti-e lumea mai draga. Eu am vazut acest film. Chiar am jucat in el. I-am avertizat de bine si ei mi-au raspuns prin anularea dreptului de vot in Comisia tehnica structurata pt a putea fi manipulata.

Rezultatul? 15 milioane de euro zburati din fotbalul romanesc. Acum se fuge de raspundere prin pasarea pisicii in curtea celebrei comisii tehnice. Celebritatea i-a adus-o lipsa de rezultate si de profesionalism a deciziei celor trei amintiti mai sus.

Da-i romanului mintea de pe urma! Sunt curios daca va raspunde cineva pt paguba si imagine. Probabil ca dupa aceasta luare de pozitie voi fi vinovat tot eu. Deh, vezi Doamne, nu sunt in echipa! Eu sunt intr-o echipa: cea a fotbalului! E rau cand sunt mai importante scaunul de sub fund si obtinerea unui nou mandat decat fotbalul romanesc! Goana din „no name” spre apostolism e grea, aproape imposibila, cand n-ai fundament. S-a cules ce s-a semanat”, a scris Marcel Puscas pe pagina sa de Facebook.