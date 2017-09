Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au cucerit trofeul de la US Open dupa ce au castigat finala probei de dublu in defavoarea spaniolilor Marc Lopez si Feliciano Lopez, cu scorul de 6-4, 6-3, intr-o ora si 26 de minute de joc.

Cei doi castigatori de la Flushing Meadows vor fi recompensati cu un cec in valoare de 675.000 de dolari si cate 2.000 de puncte in clasamentul ATP.

„A fost un meci dificil, mai ales la serviciu. Am luptat din greu pentru a-l pastra, adversarii ne-au oferit o replica buna”, a spus Tecau, la ceremonia de premiere.

Olandezul a recunoscut ca cele mai importante lucruri intr-o pereche sunt comunicarea si intelegerea.

„Intelegerea si comunicarea sunt esentiale, aceasta e forta echipei noastre. Am avut doua saptamani extraordinare, am jucat bine in toate meciurile. Vreau sa ii felicit pe Marc si Feliciano pentru parcursul lor, a fost un meci echilibrat, diferenta s-a facut la cateva puncte.

Un prieten mi-a desenat tricoul, el a facut acest design. Ideea a venit dupa incidentul tragic Charlottesville (n.r.oras in statul Virginia, lovit puternic de uraganul Irma). Vrem sa promovam pacea si libertatea”, a declarat si Rojer, potrivit Digi Sport.