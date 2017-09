Horia Tecau s-a calificat in premiera in finala probei de dublu a turneului US Open, alaturi de Jean-Julien Rojer, si s-a declarat mandru de prestatia sa si a partenerului sau, marturisind faptul ca acestia s-au concentrat foarte bine pentru a intoarce rezultatul in semifinale.

Perechea romano-olandeza va juca vineri, dupa ora 19:00, in ultimul act al competitiei americane, impotriva perechii spaniole Marc Lopez/Feliciano Lopez, urmand ca nu mai devreme de ora 22:00, Horia Tecau sa dispute si meciul din semifinalele de la dublu mixt.

„Ei au inceput foarte bine meciul. Noi nu am intrat foarte conectati, dar a trebuit sa ne revenim. Aveau un serviciu bun, insa ne-am zis ca daca noi vom incepe sa servim bine, oportunitatile se vor ivi. Ne-am concentrat si asa am reusit sa ajungem in tiebreak in setul doi.

E un sentiment minunat doar sa participi la un Grand Slam, cu atat mai mult sa ajungi in finala. Pentru asta muncim, asta ne motiveaza”, a spus Tecau, completat de partenerul sau: „Sunt o pereche puternica. Nu stiam ca nu au pierdut set pana azi, dar am vazut inca din primul set cat de buni sunt. A fost un meci greu, dar suntem mandri de lupta pe care am dus-o. Eram mandri de cum am jucat si daca pierdeam”, a declarat Horia Tecau, potrivit Dolce Sport.