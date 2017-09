Gheorghe Hagi, antrenorul echipei FC Viitorul, a vorbit inaintea meciului pe care echipa sa il va disputa pe teren propriu, contra formatiei FCSB si a marturisit ca doreste ca echipa sa sa se autodepaseasca, iar acest lucru il poate face doar printr-o victorie in fata trupei lui Nicolae Dica.

„Speram sa facem un meci foarte bun, pentru ca adversarul e un adversar cu un lot valoros, o echipa foarte buna, jucatori si tehnici si cu viteza, care oricand pot sa faca diferenta. Trebuie sa facem un meci mare, sa ne autodepasim, sa jucam foarte bine ca sa putem sa aspiram la un rezultat foarte bun de care avem nevoie. O victorie ar fi fantastic sa o obtinem. Ne-ar da incredere foarte multa. Sper sa iasa un meci foarte bun, asa cum a fost intre noi si Steaua totdeauna. Lotul pe care-l avem in momentul de fata este echilibrat, omogen, tanar, de perspectiva.

„A plecat Boli ultimul, a venit Horj. Cred ca am facut un lucru bun, pentru ca ne-au intrat si bani, am luat si un jucator tanar de perspectiva. L-am adus si pe Brad (Bradley de Nooijer), il integram si speram sa ne ajute.”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Dolce Sport.

Informat de faptul ca Nicolae Dica a declarat ca s-a simtit bine in perioada in care a jucat la Viitorul, „Regele” s-a declarat incantat si i-a urat tanarului tehnician succes in cariera de antrenor: „Ma bucur ca s-a simtit bine, ne-a ajutat mult cand a fost la noi. Ii urez in continuare success in noua meserie. Sa devina un antrenor foarte bun.”