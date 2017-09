Valeriu Iftime, finantatorul formatiei FC Botosani, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, inaintea meciului din etapa a noua a Ligii I, pe care moldovenii il vor disputa impotriva Astrei Giurgiu.

Oficialul a dezvaluit ce s-a intamplat in cadrul clubului din subordine in aceasta pauza competitionala dedicata echipei nationale.

„Botosaniul a avut o pauza in care a mai legitimat trei jucatori. Am cautat jucatori sub 19 ani si cautam jucatori care au fost la loturile nationale. Trebuie facuta o selectie foarte atenta. Sunt sute de copii talentati. Sunt foarte multi care sunt legitimati in strainatate.

Play-off-ul inseamna un mare castig ca imagine, bineinteles ca este foarte important pentru noi.

Este o zi de sarbatoare (n.r. Nasterea Maicii Domnului), dar sper sa am macar 4.000 de oameni pe stadion. Cred in echipa noatra, in entuziasmul ei si in felul cum ii motiveaza Costel pe jucatori”, a declarat Valeriu Iftime, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

Despre echipa nationala: „Eu am fost de acord cu selectionerul strain, mai cu seama cu un neamt, dar Daum nu a reusit sa aiba rezultate. E mai usor ca roman sa transpui jucatorilor ceea ce gandesti”, a mai spus Iftime.