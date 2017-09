Aurel Ticleanu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul echipei nationale si a marturisit ca un selectioner roman ar fi adunat mai multe puncte decat a facut-o Christoph Daum in actuala campanie de calificare la Campionatul Mondial.

„Ne-a lipsit mult si atitudinea in ultimele prestatii ale tricolorilor. Un antrenor roman, daca ar fi continuat Anghel Iordanesc sa spunem, mergand pe principiul continuitatii, ar fi strans cu 4-5 puncte in plus.

Daum a venit mai optimist decat era cazul, a crezut ca poate ridica stacheta mai sus, nu a avut nici noroc. Am fi putut sa strangem ceva mai multe puncte printr-o alta derulare a evenimentelor”, a declarat Aurel Ticleanu, in cadrul emisiunii „Fluier final”.