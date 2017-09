Edward Iordanescu, antrenorul formatiei Astra Giurgiu, a vorbit despre situatia selectionerului echipei nationale a Romaniei si este de parere ca cea mai buna solutie este aducerea unui tehnician roman.

Acesta a oferit si sapte nume importante din fotbalul romanesc, care ar putea sa ii ia locul lui Christoph Daum si alaturi de care perioada de acomodare ar fi mult mai scurta, iar cei mentionati ar putea lucra mai usor cu fotbalistii nostri.

„Nu ma numar printre cei care resping varianta unui selectioner strain, pentru ca sunt tanar si imi doresc sa merg si eu, la randul meu, in strainatate. Nu trebuie sa avem idei preconcepute, dar cred ca daca aveam un selectioner roman puteam obtine cel putin am realizat pana acum. Cred ca pentru urmatoarea campanie de calificare ar trebui sa ne gandim la un selectoner roman.

Nu doar pentru ca perioada de acomodare ar fi mai scurta, dar cunoaste foarte bine fotbalul romanesc. Ma gandesc aici la Hagi, la Petrescu, la Contra, nu stiu Piturca in ce relatii mai e cu conducatorii de la FRF, dar avem variante. Chiar si in strainatate, Rednic, Olaroiu, Boloni sunt antrenori care pot face performanta. Ca sa faci performanta, trebuie sa ai un proces de constructie, ceea ce n-am vazut in ultimii doi ani, din pacate” , a declarat Edward Iordanescu, potrivit Dolce Sport.