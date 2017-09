Dan Petrescu, antrenorul formatiei CFR Cluj, a vorbit despre transferul lui Jeremy Bokila la Dinamo, explicand de ce l-a lasat pe fotbalistul congolez sa plece la rivala bucuresteana.

„Jeremy a venit bine la echipa, a venit entuziast in pregatire, a aratat foarte bine, dupa care la Cluj mai mult a fost accidentat. Nu prea s-a antrenat. La meciuri parca nu a fost el, a venit la mine cu dorinta de a juca mai mult si i-am zis ca asta nu pot sa i-o promit.

Daca el crede ca in alta parte joaca mai mult si e sigur de el, nu vreau sa tin jucatori nemultumiti. Orice jucator care vine la mine si vrea sa plece, e normal sa il lasi sa plece, nu are rost sa antrenez jucatori nemultumiti. Nu am ce sa ii reprosez baiatului, el a incercat ceva, nu a mers. Unii jucatori poate nu se adapteaza intr-un loc si nu ai cum sa ii tii”, a declarat Dan Petrescu, potrivit Dolce Sport.