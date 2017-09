Adrian Mihalcea a fost contactat de catre conducerea clubului din Mioveni la scurt timp dupa ce a demisionat de la UTA Arad. Acesta a acceptat oferta, iar joi a fost prezentat oficial.

Tehnicianul are ca obiectiv clasarea pe locurile 1-6 in Liga a II-a, dar este constient ca doar rezultatele pozitive il pot mentine in functia proaspat ocupata.

„M-a surprins telefonul domnului presedinte, pentru ca nu trecuse decat o zi dupa ce am plecat de la UTA, dar in acelasi timp am fost bucuros.

Mioveniul este o echipa ambitioasa, cu baza de pregatire pentru performanta si care in ultimii ani s-a batut pentru promovare. Sunt ambitios, imi place sa particip la astfel de promovari. Am incredere in mine si sunt ferm convins si stiu ca doar rezultatele ma vor tine aici. Nimeni nu te tine pe ochi frumosi, decat daca atingi obiectivul. Sunt intr-o continua invatatura si nu are cum sa nu iasa asa cum vreau eu.

Obiectivul este clasarea pe locurile 1-6, cu bataie spre primele locuri promovabile. Dar eu nu m-am gandit niciodata la minimum, m-am gandit doar la maximum, se subintelege, vreau sa ma bat la promovare. si eu si conducerea vrem acest lucru, iar daca ne iese este foarte bine”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit Dolce Sport.