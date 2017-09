US OPEN 2017 / Semifinale 100% americane pe tabloul feminin!

Aceasta situatie nu s-a mai intamplat din 1981 la ultimul turneu de Mare slem al anului, dupa cum subliniaza site-ul oficial al WTA. Atunci, legendarele Martina Navratilova, Chris Evert, Barbara Potter si Tracy Austin au reusit aceasta performanta si s-au duelat pentru ultimul trofeu de Grand Slam al sezonului.



Miercuri seara, in ultimul sfert de finala al competitiei de la Flushing Meadows, americanca Madison Keys, cap de serie numarul 15, a invins-o in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe estoniana Kaia Kanepi, dupa doar 69 minute de joc. Keys se va lupta pentru un loc in finala cu Vandeweghe, care a reusit sa o elimine pe principala favorita, Karolina Pliskova, de care a dispus cu 7-6 (7/4), 6-3, detronand-o cu aceasta ocazie din fruntea ierarhiei tenisului feminin, care va fi ocupata incepand de luni de spaniola de origine venezueleana Garbine Muguruza. in cealalta semifinala de la US Open, „veterana” Venus Williams o va infrunta pe mai tanara sa compatrioata Sloane Stephens.

Cea mai mare dintre surorile Williams a acces cu aceasta ocazie pentru a 23-a oara in cariera sa in penultimul act al unei competitii de Mare slem. La 37 de ani si 85 de zile, ea a devenit cea mai varstnica jucatoare care ajunge in ultimul careu la un turneu major, dupa Martina Navratilova, care a disputat semifinalele la Wimbledon, 1994, la 37 de ani si 258 de zile.