US Open 2017 | Federer a pierdut semifinala cu Del Potro si rateaza super-duelul cu Nadal pentru locul 1 mondial! Cum arata semifinalele

Roger Federer a fost eliminat in sferturile de finala de la US Open, turneu pe care l-a castigat in cariera de patru ori, si a ratat astfel sansa unui duel cu Rafael Nadal pentru locul 1 in clasamentul ATP.



Veteranul jucator elvetian a pierdut in patru seturi, scor 6-7, 6-3, 6-7 (8), 4-6, duelul cu argentinianul Juan Martin Del Potro, campion la New York in 2009, atunci cand a trecut de Nadal in semifinale si de acelasi Federer in finala, dupa doua ore si 54 de minute.

Elvetianul va urca pana pe locul 2 in clasamentul ATP, insa a ratat pentru moment sansa de a reveni in fotoliul de lider al tenisului masculin. Mai mult, cu aceasta eliminare, Federer a irosit sansa de a-i depasi pe Pete Sampras si Jimmy Connors, care au cucerit tot de cinci ori titlul la US Open.

In celalalt „sfert” din partea superioara a tabloului, Rafael Nadal, de doua castigator al turneului, a avut nevoie de numai 97 de minute pentru a se impune in fata tanarului jucator rus Andrei Rublev (19 ani), care a parut depasit de miza intalnirii, comitand 43 de greseli nefortate: 6-1, 6-2, 6-2. Asadar, campionul iberic se va lupta pentru un loc in finala cu argentinianul Juan Martin Del Potro

In cealalta semifinala programata vineri la Flushing Meadows se vor intalni spaniolul Pablo Carreno Busta si Kevin Anderson, ambii calificati in premiera in aceasta faza a unui turneul de Grand Slam.