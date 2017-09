Tecau si Rojer vor juca finala dublu de la US Open!

Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer s-a calificat in finala probei masculine de dublu in turneul de tenis US Open, ultimul de Mare slem al anului, dupa ce au invins, joi, in penultimul act, principalii favoriti, Henri Kontinen (Finlanda)/John Peers (Australia), cu 1-6, 7-6 (5), 7-5, la arenele Flushing Meadows din New York.

Tecau si Rojer, capi de serie numarul 12, s-au impus dupa doua ore si 8 minute, in fata unui cuplu care nu pierduse niciun set in competitie.

Finala de la US Open este o premiera atat pentru Tecau, cat si pentru Rojer, pana acum cei doi avand cel mai bun rezultat la New York sferturile de finala: Tecau (2011, 2015), Rojer (2013, 2015). Cei doi au un singur titlu de Mare slem in palmares, in 2015, la Wimbledon.

Perechea romano-olandeza si-a asigurat un cec de 340.000 dolari si 1.200 de puncte ATP, iar in finala vor infrunta invingatorii dintre spaniolii Feliciano Lopez/Marc Lopez, capi de serie nr. 11, si gemenii americani Bob si Mike Bryan, favoritii numarul cinci.

Horia Tecau este calificat si in semifinalele probei de dublu mixt la US Open, alaturi de jucatoarea americana CoCo Vandeweghe, urmand sa joace contra perechii Martina Hingis (Elvetia)/Jamie Murray (Marea Britanie).

Pentru roman este a 51-a finala de dublu pe care o va disputata in cariera. Tecau si Rojer au trei titluri in acest an, la Dubai, Geneva si Winston-Salem.