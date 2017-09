Si totusi, Adrian Falub este noul antrenor al echipei UTA Arad!

Pentru a doua oara in aceeasi saptamana, UTA a anuntat, miercuri seara, pe site-ul oficial, ca echipa si-a gasit antrenor, dar nu este vorba despre Liviu Ciobotariu, pe care l-a anuntat initial! Noul antrenor al echipei este Adrian Falub, care va conduce astazi, 7 septembrie, primul antrenament al echipei si va fi prezentat oficial in fata presei.

Va fi pentru prima data cand Adrian Falub o va conduce pe UTA in noua ei formula, dupa ce a fost reinfiintata in Liga a 4-a, si a treia oara la general, dupa ce a mai antrenat FC UTA Arad in perioadele aprilie 2012-iunie 2013, respectiv februarie 2014-martie 2014.

Adrian Falub va colabora la UTA cu secundul Marius Suller si va conduce primul antrenament maine dimineata, la stadionul Motorul. Sambata, la ora 11:00, UTA are meci in deplasare, la CS Afumati, in cadrul etapei a 7-a a Ligii 2.

Falub preia UTA de la Adrian Mihalcea, care sambata, dupa remiza de la siria cu CS Balotesti (2-2), si-a dat demisia. Echipa aradeana are acumulate dupa sase etape 9 puncte si se afla pe locul 9 in clasament. Obiectivul este promovarea.

Luni dupa-amiaza, la cateva ore dupa ce l-a anuntat pe Ciobotariu ca fiind noul antrenor, desi acesta nu semnase contractul, UTA a postat apoi un nou comunicat de presa in care anunta ca ”obiceiurile balcanice au dus la aceasta dezinformare”: „Regretam informatia prezentata in aceasta dimineata, cu privire la Liviu Ciobotariu. Comunicatul a fost postat dupa ce antrenorul a confirmat ca accepta sa preia banca tehnica, a fost de acord cu conditiile oferite de club si i s-au cumparat bilete de avion atat lui, cat si secundului. Ulterior, printr-un SMS, Ciobotariu si-a cerut scuze pentru situatia pe care a creat-o, motivand ca nu poate respecta intelegerea, nefiind pregatit mental sa revina in Liga a II-a.

Din pacate, obiceiurile balcanice au dus la aceasta dezinformare.„