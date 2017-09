Romania joaca, in aceasta seara, ultimul meci la Eurobasket 2017. Vlad Moldoveanu, out!

Nationala de baschet masculin a Romaniei va disputa, joi, ultima partida din grupa C a Eurobasket, cu Muntenegru, dar fara Vlad Moldoveanu, care acuza o accidentare si este indisponibil, fiind programat pentru analize medicale amanuntite.

”Am simtit o durere la bicepsul femural si am continuat sa joc cu Spania, plus meciul de ieri cu Ungaria, sper sa nu se fi agravat. Am examinari medicale amanuntite astazi si vom vedea daca e o ruptura musculara sau altceva. Nu pot forta, asa ca in ultimul meci, din pacate, nu voi fi pe teren”, a declarat Vlad Moldoveanu, miercuri, pentru News.ro.

Astfel, aventura Romaniei la Eurobasket, competitie pe care nu a mai bifat-o de 30 de ani, se incheie joi, cu Muntenegru (ora 20.45), in grupa C, de la Cluj-Napoca, in care Spania, neinvinsa, Croatia, Muntenegru si Ungaria au obtinut calificarea in optimile de finala. Cehia si Romania sunt eliminate.

In aceeasi zi mai sunt programate meciurile Cehia – Croatia, Ungaria – Spania, singura miza fiind clasarea finala in grupa, in vederea ”imperecherii” din optimi, faza din care se joaca eliminatoriu, doar la Istanbul.

in optimi au obtinut deja calificarea Slovenia, Franta, Finlanda (grupa A), Lituania, Germania, Italia (B), Spania, Croatia, Muntenegru, Ungaria (C) si Letonia, Serbia, Rusia, Turcia (D).