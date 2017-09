Gigi Becali a reactionat dupa ce Federatia Romana de Fotbal a decis sa-l suspende jumatate de an. Finantatorul FCSB a fost suspendat timp de jumatate de an si amendat cu 130.000 de lei pentru ca i-a atacat pe Christoph Daum si Razvan Burleanu.



Becali anunta insa ca va contesta suspendarea si spune ca n-are nicio legatuta cu FCSB, astfel ca FRF nu poate sanctiona clubul.

„O sa atac si in instanta civila aceasta decizie. Problema e mentalitatea, daca il atac pe Burleanu imi dau ei la cap. Cand o sa avem insitutii nesupuse stapanului? Daca Burleanu a reusit sa stapaneasca, va dati seama ce sclavi avem in Federatie?„, a spus Becali la Pro X.

„Clubul ce treaba are? Eu nu am nicio treaba cu clubul, nici finantator nu mai sunt, mi-am luat banii, nu mai am nicio treaba. Ce legatura are clubul? Nu au cum sa nu ma lase sa merg la meciuri, cum adica, asta inseamna puscarie. Daca te pui la mintea lor, ei pot sa faca orice, nu conteaza legea„, a continuat patronul FCSB.

Gigi Becali a fost drastic pedepsit dupa ce a lansat cateva atacuri la adresa FRF, dar si din cauza remarcilor rasiste facute dupa plecarile lui Moke si Muniru. Comisia de Disciplina i-a dictat doua pedepse. Una de 4 luni, iar cealalta de 6, astfel ca patronul FCSB va fi nevoit sa o ispaseasca pe cea mai dura.

Pe langa cele 6 luni de suspendare, Gigi Becali va fi nevoit sa achite si o amenda cumulata de 130.000 de lei.

Decizia drastica din partea FRF vine la doar o zi dupa ce Becali a anuntat ca a format o coalitie pentru a-l indeparta pe Burleanu din fruntea fotbalului romanesc.

Partea interesanta este ca Gigi Becali nu are functie oficiala la FCSB. In urma cu mai multi ani, Becali si-a cedat actiunile unui nepot, tocmai pentru ca FCSB sa nu mai sufere din cauza declaratiilor sale. Deci inca nu este clar cum se va aplica suspendarea de 6 luni in acest caz.