In aceasta noapte se da startul unui nou sezon in fotbalul american, al 98-lea. In primul meci al sezonului regular, campioana New England Patriots primeste vizita celor de la Kansas City Chiefs, de la ora 3:30, in direct la Dolce Sport.

Ne asteapta un sezon ce se anunta chiar mai interesant fata de precedentul prin prisma mutarilor realizate de echipele de top.

Vom avea 256 de meciuri doar in sezonul regular, dintre care patru se vor juca la Londra, unul in Mexico City. Nu va fi pauza nici de Craciun si nici in ajunul anului nou. Spectacolul se va incheia in februarie, cu Superbowl 52, la Minneapolis.

A 51-a editie a Super Bowl, finala NFL, a fost castigata de New England Patriots in fata celor de la Atlanta Falcons, scor 34-28, dupa prelungiri, in Houston. Tom Brady a fost desemnat cel mai bun jucator al finalei si a devenit primul jucator quarterback din istoria NFL cu cinci inele de campion al ligii egalandu-l pe Charles Haley la numarul de inele. In plus, Brady este si primul jucator desemnat de patru ori MVP in Super Bowl.

In Romania, Dolce Sport va transmite meciuri din fiecare etapa a sezonului regular, toate partidele din play-off si marea finala.

Pentru fanii avansati sau pentru cei care nu vor sa rateze niciun meci, solutia ideala ramane NFL Game Pass, unde, pe langa toate meciurile, sunt disponibile si o serie de emisiuni, toate la calitate HD. Pretul unui abonament pe un sezon este de 200 USD, insa sunt disponibile si variante care includ abonament doar pe perioada sezonului regular sau urmarirea unei singure echipe la preturi mult mai accesibile. DETALII AICI