Jurnalistii tricolori, invitati sa asiste la meciurile lui Stanciu, Chipciu si Boloni din acest week-end

Componentii selectionatei de fotbal a jurnalistilor din Romania au fost invitati sa asiste in acest weekend la doua partide din campionatul belgian.



Ziaristii tricolori vor merge mai intai sa urmareasca echipa romanilor Nicolae Stanciu si Alexandru Chipciu, pe stadionul Constant Vanden Stock, vineri seara, pentru partida dintre Anderlecht si Lokeren.

Dupa mai putin de 24 de ore, campionii olimpici ai presei vor merge la alt meci interesant din campionatul Belgiei: sambata seara, Royal Antwerp, echipa antrenata de Ladislau Boloni, primeste vizita lui St. Truiden. Antwerp este cel mai „batran” club belgian, iar evolutiile sale din acest sezon, cu Boloni pe banca, au cules deja laude: locul 4 in clasament, cu 10 puncte din 5 etape, cu mult peste unele dintre favoritele campionatului, ca Standard Liege, Anderlecht sau Genk.

Selectionata jurnalistilor romani, sponsorizata de Alexandrion Grup si Aqua Carpatica, va participa in perioada 8-11 septembrie, la prima editie a Jocurile Mondiale ale Francofoniei, de la Bruxelles. In acest turneu evolueaza si componentii formatiei FC Amicii, care activeaza in Liga Provinciala a Belgiei, avand si un “satelit” care joaca in Liga de amatori.

De altfel, conationalii nostri au cucerit campionatul si Cupa in editia 2015/2016, iar in sezonul trecut au luat din nou Cupa si au ocupat locul doi in campionatul amatorilor. La FC Amicii sunt legitimati nu mai putin de 41 de jucatori romani, un albanez si un turc. Doru Costea este atat presedinte, cat si antrenor al clubului, el fiind ajutat de secretarul Paul Iftincai.

La partide vin sute de spectatori romani, iar cel mai cunoscut fotbalist care a evoluat pentru FC Amicii a fost Gnandt, ex-jucator al unor echipe de Liga I, ca Astra, FC Brasov sau FC Vaslui.