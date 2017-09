Fotbalist roman, suspendat 12 luni pentru aranjarea unui meci!

Gzeta Sporturilor sustine ca un fotbalist roman a fost suspendat, joi dupa amiaza, timp de un an de zile din orice activitate legata de fotbal, dupa ce a fost gasit vinovat de aranjarea unui meci din liga a doua irlandeza, dupa ce Federatia a fost sesizata de firma Sportradar in privinta sumelor si oscilatiilor bizare in comportamentul de pariere la mai multe partide ale acestei echipe.

Mijlocasul roman Dragos Sfrijan si coechipierul sau de la gruparea Athlone Town, portarul leton Igors Labuts, ar fi trucat meciul disputat pe 29 aprilie cu Longford Town.

Cei doi au incalcat urmatoarele articole ale regulamentului Federatie de Fotbal din Irlanda: „dezorientarea jocului (articolul 99), manipularea meciului (articolul 105) si pariuri ilegale (articolul 106)„, se arata intr-un comunicat al FAI.

Surprinzator e ca Sfrijan a marcat singurul gol al echipei sale in confruntarea dintre Longford Town si Athlone Town, scor 3-1.

Dragos Sfrijan (27 de ani) evolueaza pentru Athlone Town, cel ma vechi club irlandez, de la inceputul acestui an.

Inainte sa ajunga in Irlanda, fotbalistul nascut la Fagaras a evoluat in Romania pentru Dunarea Galati, Rapid Suceava, FC Brasov si ACS Berceni.