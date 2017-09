FIFA a anuntat cum se va desfasura barajul nationalelor europene pentru Campionatul Mondial din 2018

FIFA a anuntat, miercuri, modul in care se va desfasura tragerea la sorti a nationalelor europene pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2018, ce va avea loc in dubla mansa, pe 9, respectiv 14 noiembrie.



Din cele noua grupe de calificare, la baraj vor fi prezente cele mai bune opt ocupante ale locurilor secunde. Dintre cele opt nationale calificate la baraj, patru vor fi capi de serie la tragerea la sorti. Capii de serie vor fi numiti in functie de pozitia pe care o ocupa in clasamentul FIFA. Tragerea la sorti va avea loc pe 17 octombrie, la Zurich.

Cu doua etape inainte de finalul preliminariilor, cele mai bune opt ocupante ale locurilor secunde sunt: Portugalia (locul 6 in clasamentul FIFA), Italia (locul 12), Suedia (locul 19), Islanda (locul 20), Slovacia (locul 22), Irlanda de Nord (locul 23), Bosnia si Hertegovina (locul 30) si Muntenegru (locul 52). tara Galilor si Bosnia au cate 14 puncte, dar britanicii au un golaveraj mai slab. Nationala in care evolueaza Gareth Bale se afla pe locul 9 in clasamentul echipelor aflate pe pozitia secunda. Romania nu mai are sanse, matematic, de a termina pe locul doi, in grupa E.

Clasamentul grupelor cu doua etape inainte de final, incluzand numai echipele nationale care mai au sanse de calificare:

Grupa A: Franta (17 puncte), Suedia (16 puncte), Olanda (13 puncte), Bulgaria (12 puncte).

Grupa B: Elvetia (24 de puncte), Portugalia (21 de puncte).

Grupa C: Germania (24 de puncte), Irlanda de Nord (19 puncte).

Grupa D: Serbia (18 puncte), tara Galilor (14 puncte) si Irlanda (13 puncte).

Grupa E: Polonia (19 puncte), Muntenegru (16 puncte) si Danemarca (16 puncte).

Grupa F: Anglia (20 de puncte), Slovacia (15 puncte), Slovenia (14 puncte) si Scotia (14 puncte).

Grupa G: Spania (22 de puncte) si Italia (19 puncte).

Grupa H: Belgia (22 de puncte-singura nationala europeana deja calificata), Bosnia si Hertegovina (14 puncte) si Grecia (13 puncte).

Grupa I: Croatia (16 puncte), Islanda (16 puncte), Turcia (14 puncte) si Ucraina (14 puncte).