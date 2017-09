Becali, suspendat 6 luni si amendat cu 130.000 de lei pentru acuzatii facute la adresa FRF si declaratii RASISTE

Comisia de Disciplina din cadrul FRF a stabilit sanctiuni extrem de dure pentru patronul FCSB-ului, Gigi Becali.



Acesta a fost suspendat pe o perioada de 6 luni si a primit o amenda totala de 130.000 de lei, dupa ce Comisia de Disciplina a judecat doua plangeri – remarcile considerate rasiste ale lui Becali la adresa lui Moke si Muniru, plus o declaratie prin care a condamnat comportamentul conducerii FRF in problema numirii selectionerului.

Nu este clar la ce se refera suspedarea, in conditiile in care Gigi Becali nu detine o functie oficiala la FCSB.

Ce a spus Becali despre FRF: „E de vina doar Federatia. E rusinos, e regretabil. Avem unul dintre cei mai buni antrenori ai lumii. In loc sa il luam la nationala, unde suntem de ras, il lasam in Turcia. Eu cred ca Lucescu venea si pe o oferta mai mica. E rusinos. Cred ca ei au o legatura cu Daum, una materiala, de coruptie. ”

Ce a spus Becali despre Muniru: „Muniru avea probleme de comportament, a sarit cu pumnii si picioarele pe un jucator. Am scapat de el, nu mai imi trebuie jucatori de culoare. Nu am noroc la ei, nu ati vazut ca am avut probleme cu toti? Si cu aia cu care nu am avut probleme de comportament – ca Emeghara sau Alcenat -, aia nu au dat randament. E clar, nu am noroc cu ei.”