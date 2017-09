AUDIO – EXCLUSIV / Anca Ionescu, in studioul SPTFM, despre lansarea Taberei de Dans Urban

20 de tineri profesionisti si amatori se vor pregati timp de o luna, cu instructori profesionisti, pentru a oferi spectacole artistice si flash-mob-uri inspirate de dansul urban



Asociatia pentru Cultura si Tango si Asociatia scoala de Antrenori Ioan Kunst Ghermanescu a lansat, in cadrul unei conferinte speciale desfasurate la sediul Universitatii Nationale de Educatie Fizica (UNEFS), proiectul pilot Tabara de Dans Urban, care se desfasoara in perioada 8 august – 15 noiembrie 2017 si care va pune in valoare conceptul de Dans urban adaptat pentru persoane cu abilitati diferite. Proiectul, care face parte din actiunea Bucuresti Oras Participativ finantata de ARCUB, este deschis tuturor competentelor artistice si fizice si este destinat exprimarii creative si incluziunii dansatorilor cu abilitati speciale (limitate) gratie programelor inspirate de stiluri de dans urban precum dans modern, street dance, dans sportiv si tango.

Proiectul a fost prezentat de initiatoarea acestuia Anca Ionescu, vice-presedinta Asociatiei pentru Cultura si Tango (ACT), de prof. univ. dr. Gabriel Popescu, reputat cadru universitar al UNEFS, asistentul universitar si doctorandul UNEFS Mihaela Zahiu, respectiv prof. univ. dr. Monica Stanescu, cadru universitar al UNEFS, membru fondator al Asociatiei scoala de Antrenori Ioan Kunst Ghermanescu.

Prin reunirea a 20 de dansatori profesionisti alaturi de tineri cu dansatori speciali (cu abilitati limitate), cu varste intre 13 si 40 de ani, selectati in urma unui casting care are loc astazi, la sediul UNEFS, Tabara de Dans Urban va crea o oportunitate speciala si sustenabila pe termen lung de integrare a diferite niveluri de experienta si abilitati ale dansatorilor selectati, intr–o atmosfera puternic educativa, intr-un mediu deschis, creativ si empatic intre membrii echipei.

ASCULTA INREGISTRAREA INTEGRALA

„Am conceput acest proiect generos cu scopul promovarii conceptului de educatie adaptata cerintelor sociale actuale si a crearii comunitatii de dans adaptat la nivelul Bucurestiului. Dansul adaptat si producerea de arta adaptata este un demers foarte nou in Romania, relevant pentru politicile locale, care vizeaza formarea si promovarea unui stil de viata activ al tinerei generatii. Pentru orice tanar dansul poate fi o mare eliberare emotionala si o forma de exprimare si comunicare. insa pentru tinerii cu abilitati limitate dansul ofera in plus experienta conectarii cu altii intr-un mod benefic in dezvoltarea multor aptitudini, prin amestecarea componentelor muzicale, fizice si sociale. Beneficiile unui astfel de program sunt similare cu cele ale unei clase traditionale de dans prin faptul ca pot incuraja focalizarea, echilibrul, coordonarea, ritmul si, in mod evident, cel mai important, increderea in sine. Tinerii vor invata cum sa coopereze, sa comunice si sa se raporteze la colegii lor prin implicarea lor intr-o experienta creativa comuna”, declara Anca Ionescu, Asociatia pentru Cultura si Tango.

„Tabara de Dans Urban inseamna, din punctul meu de vedere, o orientare privind potentialul şi dorinta de afirmare a fiecarei persoane speciale. Proiectul este un proiect pilot – un inceput si sper sa devina un proiect national specific. El se va baza pe cunoastere, colaborare, respect, incredere, ajutor, performanta, creatie, inventivitate, atitudine pozitiva. In Romania a sosit momentul unor programe specifice de dans adaptat spiritului urban. Dansul urban poate face legatura launtrica intre aspiratie, dorinta de manifestare a tinerelor generatii, potential, traditie, locuri si fapte ale universului urban, cunoastere, cultura, tehnologie, intrecere si promovare”, explica unul dintre coordonatorii programului, prof. univ. dr. Gabriel Popescu.

Cei 20 de artisti selectati vor participa la 4 flash-moburi derulate in spatii publice in cadrul Saptamanii Europene a Sportului din perioada 23-30 septembrie 2017, iar pe 2 octombrie vor participa la Spectacolul de la deschiderea anului universitar UNEFS. Pe durata proiectului, repetitiile vor avea loc in fiecare zi, in cadrul UNEFS.

Coordonatorii Taberei de Dans Urban sunt Gabriel Popescu, profesor universitar doctor la UNEFS, coordonator de programe artistice de masa, antrenor la lotul national de gimnastica aerobica, antrenorul echipelor reprezentative ale UNEFS, lector in proiecte internationale (Polonia, Franta, Spania), respectiv coregraful Mihaela Zahiu, asistent universitar la UNEFS, doctorand al institutiei si antrenor de dans sportiv.

Atuurile Taberei de Dans Urban sunt: caracterul inovator si originalitatea proiectului, oferirea unui model de organizare si desfasurare a unei Tabere de Dans Urban dedicate promovarii dansului in randul tinerilor, constituirea unor parteneriate educationale ce vor sustine implementarea dansului adaptat in strategiile sportive/educationale din Romania.

Proiectul este posibil si prin implicarea Asociatiei Clubul Sportiv Stop and Dance, a Asociatiei Sindrom Down Bucuresti, Asociatiei Down Plus, a Fundatiei Mana de Lucru si a Asociatiei Be a Butterfly.

Despre Tabara de Dans Urban

Tabara de Dans Urban este un proiect-pilot menit sa formeze noi profesionisti in artele spectacolului si educatiei adaptate. Scopul proiectului este de a cultiva si educa o noua generatie de avocati ai dansului adaptat prin intermediul educatiei, colaborarii, incluziunii si initiativei, oferind in acelasi timp o calitate artistica perfect similara ofertei pietei culturale consacrate.

Tabara de Dans Urban va avea urmatoarele obiective: