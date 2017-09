Adrian Mihalcea, noul antrenorul al CS Mioveni!

Adrian Mihalcea (41 de ani) este noul antrenor al echipei CS Mioveni. Liber de contract dupa despartirea de UTA Arad, acolo de unde si-a dat demisia sambata, dupa meciul cu CS Balotesti, fostul atacant al lui Dinamo si-a gasit rapid o noua echipa pe care sa o antreneze.

Conform Liga 2.ro, Mihalcea si-a dat acordul sa preia CS Mioveni, in aceasta dimineata a condus primul antrenament, iar la ora 12:00 va semna actele dupa o ultima discutie cu sefii clubului. Obiectivul pe care il are este formarea unui lot competitiv, dar, totodata, si obtinerea unor rezultate care sa dupa echipa cat mai sus in clasament.

Astazi, de la ora 13:30, la stadionul din Mioveni este programata conferinta de presa de prezentare a lui Adrian Mihalcea.

„La ora 12 avem intalnire cu Adrian Mihalcea, avem o intelegere verbala, iar daca totul este in regula probabil va fi noul antrenor al echipei. Deocamdata nu a semnat nimic. La ora 13:30 este programata conferinta de presa de prezentare. Teoretic este noul antrenor al echipei, sa vedem daca si practic, ca se poate intampla orice„, a spus, pentru Liga2.ro, Dumitru Olteanu, presedintele Consiliului Director al CS Mioveni.