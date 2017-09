Kylian Mbappe a fost dorit in aceasta vara de mai multe cluburi de fotbal din Europa, iar in cele din urma a decis sa ramana in Franta, urmand sa imbrace tricoul formatiei Paris Saint-Germain.

Fotbalistul in varsta de doar 18 ani a fost laudat de catre antrenorul formatiei engleze Arsenal, Arsene Wenger comparandu-l cu Pele si marturisind faptul ca l-a dorit, dar a fost un jucator mult prea scump pentru tunari.

„Cred ca pustiul asta ar putea fi noul Pele, nu are limite. Are doar 18 ani, dar stie deja prea multe in fotbal pentru varsta lui stie cand sa atace, stie cand sa inchida jocul sau cand sa revina, plus ca este inca in formare. Are calitatile unui mare jucator. iti da senzastia ca are deja 25 de ani. il voiam la Arsenal, dar clubul oferea doar 100 de milioane, nu 180 cat cerea AS Monaco”, a declarat Arsene Wenger, potrivit Dolce Sport.