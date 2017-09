S-a stabilit programul rundei a III-a a Cupei Romaniei!

Federatia Romana de Fotbal a anuntat programul rundei a treia a Cupei Romaniei, în care vor participa cele 29 de castigatoare ale fazei anterioare, alaturi de alte cinci formatii din Liga a III-a si doua din Liga a II-a.

Aceasta faza competitionala a fost programata pentru zilele de 12 si 13 septembrie, iar partidele se vor juca începand cu ora 16:30.

Meciurile se vor desfasura dupa cum urmeaza:

12 septembrie 2017, ora 16:30

CS Aerostar Bacau – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

AFCM Alexandria – ACS Viitorul Domnesti

ACSO Filiasi – CS Sporting Rosiori

ACS Petrolul 52 – CSM Flacara Moreni

ACS sirineasa – CS Atletic Bradu

CNS Cetate Deva – CSM scolar Resiţa

CS soimii Lipova – CS Naţional Sebis

ACS Performanţa Ighiu – ACF Metalurgistul Cugir 1939

13 septembrie 2017, ora 16:30

CSM Roman – CS stiinţa Miroslava

ACS Olimpic Cetate Rasnov – AFC Harman

CSM Focsani 2007 – CSM Ramnicu Sarat

AS Zimbrul Slobozia Conachi – CS Sporting Liesti

ACS FC Delta Dobrogea Tulcea – AFC Unirea 04 Slobozia

FC Agricola Borcea – ACS Înainte Modelu

AS Voinţa Biled – AFC Ripensia Timisoara

AFC Unirea Alba Iulia – ACS Industria Galda

AS Unirea Cristuru Secuiesc – CS Sanatatea Servicii Publice Cluj

AS FC Universitatea Cluj – ACS Fotbal Comuna Recea