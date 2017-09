Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, si-a pus in cap toti oamenii care activeaza in domeniu si nu mai este dorit la conducerea acestui sport.

Gigi Becali, finantatorul FCSB, a oferit o declaratie sincera asa cum ne-a obisnuit, prin care solicita ca actualul presedinte sa fie inlaturat din functie, iar conducerea sa fie preluata de catre cei care au facut parte din Generatia de Aur a Romaniei.

„Domnul Burleanu este parsiv, a pus in statutul Federatiei niste lucruri tiranice. Noi avem niste tineri talentati, am vazut-o in meciul cu Elvetia. Viitorul suna bine. Trebuie sa se coalizeze fortele sportive, jurnalistice si politice ca sa-l dea jos pe acest Burleanu. Are consiliile judetene, deci are voturi, are fotbalul de sala si pe cel feminin. Le da avantaje ca el sa obtina voturile.

Trebuie sa se implice fortele nationala ca sa-l dea jos. Lucreaza cu chestiuni tiranice. Sa castige Generatia de Aur, nu sa voteze altii iar pentru Burleanu. Mircea Lucescu si Ionut Lupescu nu pot candida, pentru ca Burleanu a schimbat statutul Federatiei. Acest om nu treubie sa mai castige in Adunarea Generala. Orice cere Bulreanu, lumea voteaza acolo. Trebuie neaparat dat afara”, a spus Becali, potrivit Dolce Sport.