Gheorghe Multescu a vorbit despre situatia echipei nationale si a ajuns la concluzia ca cel mai potrivit selectioner ar fi antrenorul formatiei Dinamo Bucuresti.

Fostul tehnician al Craiovei l-a laudat pe Cosmin Contra, spunand ca prima reprezentativa ar avea o alta infatisare cu acesta pe banca tehnica.

„Contra arata multa maturitate. A schimbat Dinamo. Echipa a fost construita 99% de Andone, dar el a venit cu ceva prin care a transformat echipa in bine. Cu o viteza in plus, cu o agresivitate in plus. A riscat foarte mult, dar s-a vazut ca a schimbat ceva. Nu o echipa plata cum e echipa nationala acum.

Daca ar fi numit Contra acum selectioner, echipa nationala, peste o luna, ar arata altfel. Chiar daca pierde meciurile. Am vazut in campionat ce poate face, am jucat cu Dinamo 5 meciuri sezonul trecut. Am simtit cum s-a schimbat echipa”, a declarat Multescu, potrivit Dolce Sport.