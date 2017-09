Marius Sumudica, antrenorul formatiei Kayserispor din Turcia, a analizat grupa in care va evolua FCSB in cadrul Europa League si este de parere ca trupa lui Nicolae Dica are sanse mari sa se califice in primavara europeana, chiar de pe primul loc.

FCSB va juca impotriva formatiilor Hapoel Beer Sheva (Israel) si Lugano (Elvetia), iar primul meci il va disputa pe teren propriu impotriva echipei Viktoria Plzen (Cehia), pe 14 septembrie, de la ora 22:05.

„Daca nu te califici din grupa asta, esti trompeta mare. Daca nu te califici din grupa pe care o are FCSB-ul, chiar daca joci si cu rezervele, asa cum zicea domnul Becali ca va juca, tot trebuie sa te califici fluierand.

Nu se compara niciodata grupa pe care am avut-o noi cu ce grupa au ei acum. Sunt ferm convins ca FCSB are capacitatea sa castige aceasta grupa, nu numai sa se califice. Cred ca ar fi o mare rusine daca nu s-ar califica” , a declarat Marius Sumudica, potrivit Dolce Sport.