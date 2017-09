Horia Tecau s-a calificat in semifinalele US Open si la dublu mixt!

Horia Tecau si Coco Vandeweghe au disputat in noaptea de marti spre miercuri, meciul din sferturile de finala ale probei de dublu mixt de la US Open, impotriva cuplului Timea Babos/Bruno Soares (Ungaria/Brazilia).

Perechea americana a castigat partida cu scorul de 4-6, 6-1, 10-8, dupa o ora si opt minute de joc si s-a calificat in semifinalele competitiei.

In runda urmatoare, Tecau si partenera sa se vor lupta cu perechea Martina Hingis / Jamie Murray (Elvetia/Marea Britanie), pe 8 septembrie, dupa ora 18:00. Odata cu calificarea in semifinale, acestia si-au asigurat un premiu in valoare de 30.000 de dolari.

Sportivul roman va juca in penultimul act si al probei de dublu masculin, unde, alaturi de Jean-Julien Rojer, va disputa meciul impotriva perechii Henri Kontinen/John Peers (Finlanda/Australia). Calificarea in cadrul acestei probe va fi recompensata cu 160.000 de dolar si 720 de puncte ATP.