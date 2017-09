In urma dublei contra Armeniei si Muntenegrului, Gica Craioveanu a remarcat cel mai bun jucator al echipei nationale a Romaniei si a tinut sa il laude, spunand ca nu a reusit sa marcheze din cauza coechipierilor ce nu i-au oferit pase de gol.

Este vorba despre Florin Andone, jucatorul formatiei Deportivo La Coruna, despre care a avut numai cuvinte frumoase si pe care il apreciaza din mai multe puncte de vedere.

”Florin Andone nu a marcat pentru ca ai nostri n-au avut doua ocazii in doua meciuri. Andone e bun pe spatii, are viteza, stie sa alerge, e foarte bataios. Sigur, n-are calitate pentru a face un-doi-uri, de a scoate adversari din joc, dar are executii. De aceea a marcat 12 goluri in sezonul trecut din La Liga.

Florin Andone nu a marcat pentru ca nu i s-au furnizat pase de gol.

Este un tip respectuos, foarte ok, mie imi spune mereu nea Gica. Nu uitati ca el a plecat de unde a plecat si mi-a spus ca mama lui lucreaza prin case, asa ca va spun ca este un om extraordinar. A dat 12 goluri la Deportivo, da, dar l-a avut in spate si pe Emre Colak, care i-a furnizat 6 assist-uri”, a declarat Gica Craioveanu, potrivit Digi Sport.