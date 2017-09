FCSB a pus in vanzare biletele pentru primul meci din grupele Europa League

FCSB va debuta in grupele Europa League, impotriva formatiei Viktoria Plzen, pe 14 septembrie, de la ora 22:05. Partida se va disputa pe Arena Nationala si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

Biletele pentru aceasta partida au fost puse in vanzare si pot fi achizitionate online de pe site-urile www.biletesteaua.ro si www.bilete-fcsb.ro, incepand cu ora 11:00 a zilei de miercuri, 6 septembrie.

Preturile tichetelor variaza de la 20 de lei la peluze, la 250 lei la loje, dupa cum urmeaza:

Peluze – Inel 1 si 2 20 LEI

Tribuna 1 – Inel 2 35 LEI

Tribuna 2 – Inel 2 35 LEI

Tribuna 2 – Inel 1 Periferic 35 LEI

Tribuna 2 Inel 1 Central 50 LEI

VIP 3 150 LEI

VIP 2 200 LEI

VIP 1 250 LEI

Potrivit site-ului oficial al FCSB-ului, programul caselor de bilete va fi anuntat in momentul in care tichetele vor fi puse in vanzare si fizic.