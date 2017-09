Gheorghe Multescu a analizat in exclusivitate la Sport Total FM, situatia din cadrul echipei nationale si este de parere ca un selectioner roman este o prioritate in acest moment, iar conducerea Federatiei Romane de Fotbal ar trebui sa acorde mai multa atentiei echipei de tineret ai carei jucatori pot face lucruri mari in viitor.

„Urmatorul nostru selectioner trebuie sa fie roman, mai ales dupa experienta asta nefavorabila. Noi nu mai avem jucatori care sa decida jocul. E una din doua: ori joci ofensiv si spectaculos, dar nu marchezi, ori nu joci asa spectaculos, asa cum a fost cu Piturca si Iordanescu, dar ai rezultate.

Nationala de tineret a aratat niste posibilitati pentru viitor. Creste bine acest Puscas. Cei de la tineret sunt schimbul de maine. Acesti jucatori trebuie sa creasca frumos si sa fie foarte bine orientati. Pe ei ne bazam”, a declarat Gheorghe Multescu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.