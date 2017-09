Gheorghe Multescu, fostul antrenor al formatiei CS U Craiova, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatialui Mircea Lucescu la echipa nationala a Turciei, dupa ce acesta a fost criticat de catre jurnalistii turci, chiar si dupa victoria contra reprezentativei Croatiei.

„Turcii sunt foarte critici si foarte pretentiosi. Bine, si presa din Romania e pretentioasa si virulenta la adresa noastra, a antrenorilor, a selectionerilor. Ei au in memorie meciul pierdut din Ucraina si mai ales modalitatea prin care a fost pierdut.

Si mie mi se pare putin prea mult, pentru ca acum castigi cu Croatia, un meci foarte greu cu o echipa foarte buna. Dar, cand va aduna victorii, lucrurile se vor transforma in lapte si miere”, a declarat Gheorghe Multescu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.