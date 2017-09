Daniel Isaila, selectionerul echipei nationale sub 21 de ani a Romaniei, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, dupa remiza inregistrata in meciul cu Elvetia, scor 1-1, la Ovidiu, in cadrul preliminariilor Campionatului European U21 din 2019, analizand diferentele dintre reprezentative.

Tehnicianul a marturisit ca jucatorii romani sunt mai firavi decat cei straini, dar acestia compenseaza prin alte calitati, precum motivatia, talentul si inteligenta.

„Trebuie sa fim corecti, pana la urma este un rezultat echitabil. Am avut si noi ocazii, dar si adversarii. Ma asteptam sa vina sa dea totul sa castige, pentru ca o infrangere ii indeparta de obiectivul lor. Ne-am jucat sansa pana la final, mi-a placut atitudinea baietilor. Avem un grup cu copii talentati de 18-19 ani. Nu este usor sa te bati cu jucatori de 21 de ani care deja joaca la cluburi mari. Noi compensam prin motivatie si prin talentul pe care il avem. Noi, romanii, suntem in general mai firavi, dar compensam prin inteligenta.

Ianis are si el nevoie de incredere, se vede ca nu are jocuri in picioare. Le-am transmis tuturor baietilor ca trebuie sa faca tot ce le sta in putinta pentru a juca la echipele de club. Puscas si-a ajutat echipa sa promoveze, se vede pe el ca are incredere. E un jucator extrem de interesant si de perspectiva. Coman nu este inca la 100%, a avut niste probleme de sanatate, dar usor-usor, va reveni.

Greul pentru noi de abia acum incepe. Urmeaza trei meciuri de foc”, a declarat Daniel Isaila, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.