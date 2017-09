Echipa nationala sub 21 de ani a Romaniei a remizat cu Elvetia, scor 1-1, in cadrul preliminariilor Campionatului European U21 din 2019.

Daniel Isaila, antrenorul tricolorilor mici, s-a declarat multumit de atitudinea jucatorilor sai care au muncit si si-au dorit victoria. Totodata, acesta este de parere ca Portugalia este favorita grupei din care face parte Romania.

„Baietii au incercat sa castige, au facut un efort foarte mare, adversarii ne-au pus in situatii dificile, noi am strans din dinti. Am avut si sansa si nesansa. Le-am dat posibilitatea sa isi creeze spatii la mijlocul terenului.

Pe final, am cazut psihic putin, dar, inca o data, remarc munca baietilor. E un punct important si mergem mai departe. Orice punct in clasament este binevenit. E important ca nu am pierdut. Sunt multi jucatori tineri in echipa, dar eu am incredere in acest grup.

Portugalia este favorita grupei din toate punctele de vedere. Stim cu totii forta Portugaliei, ce rezultate au avut la toate nivelele, la Under 19, la Under 21, la prima reprezentativa nu mai vorbesc. Intotdeauna au avut jucatori de calitate, dar vom vedea cand vor intra si ei in competitie”, a declarat Daniel Isaila, potrivit Dolce Sport.