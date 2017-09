Costel Pantilimon va juca alaturi de Florin Andone la Deportivo!

Portarul Costel Pantilimon a semnat miercuri cu Deportivo La Coruna, unde este imprumutat de clubul englez Watford, si a declarat ca se simte pregatit sa debuteze la noua sa echipa duminica, in urmatoarea etapa din La Liga, scrie site-ul clubului spaniol, la care mai este legitimat un fotbalist roman, Florin Andone.

Costel Pantilimon a efectuat miercuri dimineața vizita medicala, a semnat contractul prin care este imprumutat in acest sezon la Deportivo, apoi a facut cunostința cu jucatorii si cu staff-ul tehnic. in aceeasi zi, el se va antrena sub comanda lui Manu Sotelo, responsabil cu pregatirea portarilor.

In primele sale declarații pentru presa spaniola, Pantilimon a spus ca transferul sau se datoreaza si lui Florin Andone: „Mi-a spus numai lucruri bune. E foarte fericit aici. Oameni minunați, club minunat, un loc bun pentru fotbal”.

Pantilimon a afirmat ca este gata sa debuteze duminica in La Liga, in meciul de acasa impotriva lui Real Sociedad. „Sunt pregatit. Decizia o va lua antrenorul. Vreau mai intai sa-i cunosc pe jucatorii lui Depor”, a spus goalkeeperul.

„Sunt nerabdator sa vad cum se joaca aici, in campionatul Spaniei”, a continuat internaționalul roman.

„Sunt un tip linistit. Am incredere in mine. Am venit aici ca sa-mi arat calitațile si sa joc. (…) Respect pe toata lumea. Am venit sa muncesc si sa-mi castig locul in echipa”, a declarat el.

Pantilimon, in varsta de 30 de ani, este legitimat de sase ani la cluburi din Anglia, unde a fost de cele mai multe ori rezerva. in vara lui 2011 el a semnat cu Manchester City, dupa trei ani a devenit jucatorul lui Sunderland, iar de la inceputul anului trecut este legitimat la Watford, unde goalkeeperul titular este brazilianul Heurelho Gomes.

Pantilimon a disputat in total 54 de meciuri in Premier League, dintre care numai doua in sezonul trecut.

Imprumutul lui Pantilimon la gruparea spaniola a fost perfectat in ultima zi a perioadei de transferuri.

AGERPRES