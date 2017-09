Astra Giurgiu a transferat un jucator de la campioana Lituaniei

Astra Giurgiu a transferat pe ultima suta de metri un mijlocas ofensiv de la campioana Lituaniei, Zalgiris Vilnius.

Este vorba despre Serge Nyuiadzi, in varsta de 25 de ani, jucator nascut in Togo, dar care are si cetatenie franceza.

Acesta a mai jucat la echipe precum CSKA Sofia si Trabzonspor.

„Mijlocasul ofensiv Serge Nyuiadzi este ultimul sosit in tabara echipei noastre, acesta semnand un contract valabil pentru un sezon, cu optiune de prelungire. in varsta de 25 de ani, acesta vine de la Zalgiris Vilnius, cu care a luat campionatul, marcand de 23 de ori in cele 91 de meciuri jucate pentru campioana Lituaniei”, este anuntul facut de Astra Giurgiu pe pagina oficiala de Facebook.