Andy Murray s-a retras de la US Open din cauza problemelor medicale, mai exact accidentarea pe care a suferit-o in zona soldului.

Sportivul scotian a facut un anunt important pe pagina sa de Facebook, in ceea ce priveste viitorul sau. Acesta a marturisit ca nu va mai putea evolua la urmatoarele turnee ce se vor organiza in acest an.

„Nu voi putea sa concurez la evenimentele de la Beijing si Shanghai si cel mai probabil nici la ultimele doua turnee, Viena si Paris, din cauza accidentarii suferite la sold. Dupa ce am consultat specialisti lideri in domeniu si am dsicutat cu echipa mea, am hotarat ca aceasta este cea mai buna decizie pentru viitorul meu pe termen lung”, a postat Murray.