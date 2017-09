Romania U21 cauta a treia victorie din tot atatea posibile, in aceasta seara, impotriva Elvetiei, in preliminariile Euro 2019

Selectionata U-21 a Romaniei va disputa al treilea meci din cadrul preliminariilor pentru Europeanul din 2019 impotriva Elvetiei, in aceasta seara, de la ora 19:00, pe stadionul din Ovidiu.



Echipa pregatita de Daniel Isaila are punctaj maxim dupa primele doua jocuri, cu Liechtenstein si Bosnia&Hertegovina, 2-0, respectiv 3-1.

Elvetia s-a impus in prima etapa in fata Bosniei, scor 1-0 pe teren propriu, dar a cedat in al doilea meci, in Tara Galilor, scor 0-3.

Clasamentul grupei

Primul loc se califica direct la turneul final, iar cele mai bune patru ocupante ale locurilor secunde merg la baraj.

Lotul convocat de Daniel Isaila:

Portari: Ionut Radu (Avellino), Catalin Cabuz (AFC Hermannstadt).

Fundasi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionut Nedelcearu (FC Dinamo), Alexandru Pascanu (Leicester City), Virgil Ghita (FC Viitorul), Andrei Radu (Aris Limassol), Florin stefan (Juventus Bucuresti).

Mijlocasi: Dragos Nedelcu (FCSB), Dennis Man (FCSB), Marius Chelaru (CSM Poli Iasi), Marco Dulca (Swansea), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Mihai Dobre (Bournemouth), Valentin Costache (FC Dinamo), Ianis Hagi (ACF Fiorentina), Olimpiu Morutan (FC Botosani), Alexandru Cicaldau (FC Viitorul).

Atacanti: Adrian Petre (Esbjerg), George Puscas (Benevento Calcio), Florinel Coman (FCSB).

Lista aditionala: Denis Ciobotariu (Chindia Targoviste), Doru Dumitrescu (FC Viitorul), Silviu Balaure (AFC Astra).