Romania, a patra infrangere la EuroBaschet 2017, dupa 71-80 cu Ungaria!

Nationala Romaniei a fost invinsa de formatia Ungariei cu scorul de 80-71 (16-15, 22-17, 22-20, 20-19), marti, in Grupa C a Campionatului European de baschet masculin – FIBA Eurobasket 2017, in fata a peste 9000 de oameni, record pentru Polivalenta din Cluj-Napoca, si a ratat, astfel, ultima sansa de a merge in optimile de finala ale competitiei.



Tricolorii au suferit a patra infrangere consecutiva, dar la cea mai mica diferenta, iar Ungaria si-a asigurat calificarea in optimile de finala.

Andrei Mandache a fost cel mai bun jucator al echipei Romaniei, cu 24 puncte, 2 recuperari, 1 pasa decisiva. Vlad Moldoveanu, care a fost MVP-ul echipei noastre in cele trei partide anterioare, a facut un joc mai slab, reusind doar 5 puncte, 9 rec, 2 pd. Pentru Romania au mai jucat Catalin Petrisor, Radu Paliciuc 6 p, 1 rec, 3 pd, Bogdan Nicolescu, Octavian Popa-Calota 11 p, 3 rec, 4 pd, Alexandru Olah 7 p, 1 rec, Titus Nicoara, Emanuel Cate, Rolland Torok 1 p, Catalin Baciu 12 p, 4 rec, 2 pd, Nandor Kuti 5 p, 4 rec, 4 pd.

in alte meciuri ale grupei, Spania a invins Croatia cu 79-73, iar Muntenegru a dispus ce Cehia cu 88-75.

in clasament, pe primul loc se afla Spania, cu 8 puncte, urmata de Croatia, 7 puncte, Muntenegru, 6 puncte, Ungaria, 6 puncte, Cehia, 5 puncte, Romania, 4 puncte. Primele patru clasate se califica in optimile de finala.

Joi vor avea loc ultimele meciuri din grupa, Cehia — Croatia (14,30), Ungaria — Spania (17,15) si Romania — Muntenegru (20,45).