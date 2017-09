Rezultat surprinzator la US Open care o apropie si mai mult pe Simona Halep de mentinerea pe podiumul clasamentului mondial WTA

Ucraineana Elina Svitolina a iesit din cursa pentru fotoliul de lider al clasamentului WTA dupa ce a fost eliminata in optimile de finala de la US Open 2017. Probabil coplesita de sansa de a trece pe primul loc in clasamentul mondial (trebuia sa ajunga cel putin in semifinalele), jsportiva de 22 de ani nu a putut trece de americanca Madison Keys, desi a avut meciul in mana.

Aceasta din urma s-a impus in trei seturi, scor 7-6 (2), 1-6, 6-4, si a obtinut calificarea in sferturile de finala, acolo unde o va intalni pe Kaia Kanepi, din Estonia.

Eliminarea Svitolinei este o veste buna pentru Simona Halep, care este sigura acum ca va ramane in Top 3 WTA dupa US Open. In acest moment, Top 3 mondial este format din Muguruza, Halep si Svitolina, diferenta fiind de 390 de puncte. Ierarhia mai poate fi schimbata de Karolina Pliskova si Venus Williams, care se afla in continuare in turneu. Cehoaica isi pastreaza pozitia de lider de la inceputul turneului, daca va accede in finala de la US Open, iar americanca poate avansa pana pe locul 2, bineinteles, daca se va impune la sfarsitul turneului.

Daca Pliskova nu va juca finala, ea fiind calificata in sferturile de finala, Muguruza va fi numarul 1 WTA incepand de luni.

4 jucatoare din Statele Unite sunt calificate in sferturile de finala: Pliskova – Vandeweghe, Keys – Kanepi, Venus Williams – Kvitova, Sevastova – Stephens.