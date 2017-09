Pedro Mingote s-a despartit de Juventus Bucuresti!

Juventus Bucuresti a incheiat amiabil conturile cu portarul Pedro Mingote. Experimentatul goalkeeper portughez a decis chiar inaintea confruntarii cu Astra Giurgiu sa renunte la colaborarea cu bucurestenii.



Dar accidentarea lui Relu Stoian l-a facut sa amane parafarea deciziei si sa apere buturile nou promovatei in acel joc.

„Vreau sa multumesc clubului Juventus pentru perioada petrecuta in Colentina chiar daca din punct de vedere sportiv nu a fost una foarte reusita. In schimb, am gasit la Juventus niste baieti extraordinari carora le urez succes in continuare„, a spus Mingote la despartirea de formatia din Colentina.

Aflat de 9 ani in Romania, Pedro Mingote, 37 de ani, este cotat la 100.000 de euro. Acesta a mai jucat in Romania pentru Pandurii, ASA Targu Mures si CS U Craiova.

Juventus va acoperi postul cu Virgil Draghia, ultima oara la Concordia Chiajna, dar nou-promovata se mai bazeaza pe internationalul de tineret Relu Stoian si pe Eugen Brie.