Cel mai bun tenisman roman la simplu al momentului, Marius Copil, locul 87 in clasamentul ATP, a anuntat, marti, pe contul sau de Facebook, ca nu va participa la meciul cu Austria, din barajul pentru mentinerea in Grupa I valorica a zonei Europa-Africa a Cupei Davis.



”Cu parere de rau, va anunt ca am ales sa nu fac parte din echipa de Cupa Davis a Romaniei pentru meciul cu Austria. Mi-as fi dorit foarte mult sa joc, insa am fost pus in fata unei decizii foarte grele: top 100 ATP vs o saptamana de Cupa Davis pe alta suprafata. Mai am multe puncte de aparat, iar obiectivul meu este de a termina anul cat mai sus in clasamentul ATP”, a afirmat Copil (26 ani), in mesajul sau, potrivit Agerpres.

Meciul Austria — Romania, din primul tur al play-off-ului pentru mentinerea in grupa I valorica a zonei, se va desfasura in perioada 15-17 septembrie, la Wels, pe zgura.

Romania va conta mai mult ca sigur pe Horia Tecau (27 ATP) si Florin Mergea (50 ATP) la dublu, in timp ce jucatorii romani cei mai bine clasati in acest moment in ierarhia mondiala de simplu sunt Adrian Ungur — 423, Dragos Dima — 568, Nicolae Frunza — 590 etc.

Cea mai buna racheta a Austriei la simplu este Dominic Thiem, numarul 8 mondial, alti jucatori importanti fiind Sebastian Ofner — 132 ATP, Gerald Melzer — 142, Jurgen Melzer — 149 etc.

La dublu, Austria are patru jucatori in prima suta: Oliver Marach — 19 ATP, Alexander Peya — 47, Julian Knowle — 51, Philipp Oswald — 69.