Liviu Ciobotariu este noul antrenor al echipei UTA Arad!

UTA i-a gasit inlocuitor lui Adrian Mihalcea dupa ce antrenorul principal al echipei aradene si-a dat demisia la finalul meciului de sambata, din etapa a 6-a a Ligii 2, cu CS Balotesti, scor 2-2. Conducerea clubului l-a ofertat si convins pe Liviu Ciobotariu sa preia UTA, iar obiectivul acestuia in acest sezon este promovarea.



Liviu Ciobotariu ajunge azi la Arad, iar maine va fi prezentat echipei. Apoi, la orele amiezii, se va face o conferinta de presa, in care va spune cu ce ganduri a venit la Arad. Secundul sau va fi Adrian Iordache, un fost jucator al echipelor Dinamo, Otelul, FC Arges sau Rapid.

„Conducerea clubului UTA a ajuns la un acord cu antrenorul Liviu Ciobotariu, care preia banca tehnica a echipei. Fostul international ajunge astazi la Arad, iar maine va conduce primul antrenament. Ciobotariu va fi secondat de Adrian Iordache.

Nascut pe 26 martie 1971, Liviu Ciobotariu a jucat, in Romania, la echipele Progresul Bucuresti, Pandurii Targu Jiu si Dinamo Bucuresti (campion in 2000). Alta parte a carierei a petrecut-o in Belgia, unde a imbracat tricourile echipelor Standard Liege, RAEC Mons si Royal Antwerp. Pentru echipa nationala a Romaniei a evoluat de 32 de ori (a reprezentat ”tricolorul” la Campionatul Mondial din Franta 98), marcand 3 goluri.

Ca antrenor a activat la Progresul Bucuresti, CS Otopeni (promovoare in Liga I), International Curtea de Arges, Pandurii Targu Jiu, Dacia Unirea Braila, Dinamo Bucuresti, CSMS Iasi, FC Vaslui, ASA Targu Mures (vicecampion) si Al Faisaly (Arabia Saudita).

”Secundul” Adrian Iordache s-a nascut pe 12 septembrie 1980 si s-a remarcat la Dinamo. A mai jucat la Poiana Campina, Otelul Galati, Shinnik Yaroslavl, FC Arges, Alki Larnaca, AEL Limassol, Rapid Bucuresti, Khazar Lankaran, CS Mioveni si Gloria Bistrita. Face echipa cu Liviu Ciobotariu de cativa ani.

Bun venit la UTA!„, se arata in comunicatul clubului UTA.

Sambata, de la ora 11:00, UTA are meci in deplasare, la CS Afumati. Dupa sase etape desfasurate in noul sezon, aradenii sunt pe locul 9, cu 9 puncte (doua victorii, doua egaluri si o infrangere).