Fostul tehnician a recunoscut faptul ca Daum a dat gres pe banca echipei nationale, dar nu i-a iartat pe tricolori. Expert Digi Sport, Ilie a luat la puricat jocul formatiei noastre, dupa infrangerea cu Muntenegru, 0-1, si a explicat de ce nu crede nici in cel care ii va lua locul selectionerului neamt. Printre critici, Dumitrescu crede ca soarta partidei de la Podgorica ar fi putut fi alta, daca Denis Alibec ar fi fost in teren.



”Trebuie sa fim realisti, indiferent de cine va veni dupa Daum. Stiti deja opinia mea legata de selectioner, insa este musai sa vedem si limitele in exprimare ale unor jucatori. Intr-un meci vezi daca se lucreaza, daca exista automatisme, trasee, relatii de joc, astea se vad pana in ultimii 20 de metri. Dar, de acolo intervine valoarea jucatorilor si aici noi suferim!

Cifrele nu mint. Ma refer la duelurile unu contra unu. Maxim, de exemplu, se debarasa usor de adversar, dar nici nu era pressing de intampinare. In ultimii 20 de metri insa nu a mai facut nimic. Noi nu ne-am creat ocazii cu Muntenegru, echipa solida, greu de surprins.

Am vazut meciul cu Armenia, de sus (n.r. – de la loje, Arena Nationala), am vazut si acum la televizor. Am ajuns sa ne bucuram cand cineva face un dribling in lateral si da un sut la poarta. Facem nunta, facem botez!

Repet, facand abstractie de Daum, trebuie sa fim realisti si sa vedem ca exista o limita in exprimarea acestor jucatori. Cel mai bun atacant al momentului a fost la televizor, si este Alibec, asta apropo ca Daum a fost putin ironic la conferinta de presa, desi nu-i sta bine asa ironic.

Hai sa luam cifrele lui Andone, Stancu, Maxim, Baluta, care a intrat atacant, 9 fals, Chipciu – singurul care a mai incercat ceva – si sa zicem ca a avut o reusita cu un sut, Stanciu, care a intrat in repriza a doua, intr-o pozitie in care trebuia sa aduca un plus pe faza ofensiva.

Care e concluzia in ceea ce ii priveste? Nu avem jucatori care sa joace la un nivel foarte bun, sa aiba consistenta, rezultate si sa aduca plusul atunci cand sunt convocati”, a spus Dumitrescu, in studioul Digi Sport.