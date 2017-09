George Florescu a revenit in fotbalul romanesc si va evolua in Liga a III-a!

Universitatea Cluj, unde presedinte este Ioan Ovidiu Sabau, a reusit astazi o noua achizitie de marca. Fostul international George Florescu, alias Geo Flores, a semnat cu „Sepcile rosii” si va evolua in Liga 3!



Florescu revine astfel in fotbalul romanesc dupa doi ani. Ultima data la Astra, mijlocasul in varsta de 33 de ani a semnat cu echipa care l-a lansat in fotbalul mare: ”U” Cluj, in noua lui formula. Gruparea ardeleana din Liga 3 a facut anuntul prin intermediul contului oficial de Facebook al echipei. Produs al Centrului de Copii si Juniori al Universitatii Cluj, Florescu a evoluat ultima data in Cipru, la Omonia Nicosia. in cariera sa a strand 11 selectii la echipa nationala a Romaniei si a marcat un gol.

Florescu a fost convocat aproape constant la nationala in mandatul lui Razvan Lucescu si la inceputul mandatului lui Victor Piturca din 2012. In acea perioada, ”Geo Flores” a purtat tricoul cu numarul 10.

Universitatea Cluj se afla pe locul 4 in Seria 5 dupa doua etape. Ardelenii au remizat pe teren propriu cu CFR Cluj 2, scor 1-1, in prima etapa, si s-au impus cu 4-0 pe terenul celor de la Unirea Dej, in runda secunda. In weekendul care vine, ”U” Cluj sta, deoarece joaca intr-o serie incompleta si acum i-a venit randul sa nu aiba meci.