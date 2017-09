Fara jucatorii convocati la loturile nationale, Nicolae Dica va disputa un amical impotriva echipei lui Erik Lincar

Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica, a programat pentru jucatorii ramasi la echipa de club in perioada in care reprezentativa a jucat in dubla cu Armenia si Muntenegru, un meci de verificare.



Astazi dupa amiaza, de la ora 18.00, la Clinceni, FCSB joaca cu echipa locala antrenata de Erik Lincar, locul 7 in esalonul secund. Cei doi tehnicieni au imbracat in cariera lor de fotbalisti tricoul Stelei, dar in perioade diferite.

Cele doua echipe nu se afla la prima lor intalnire amicala, cluburile intelegandu-se foarte bine, motiv pentru care au permis schimburi interesante de jucatori.

Daniel Benzar a trecut, in aceasta vara, de la Clinceni la FCSB, in timp ce gruparea de prim esalon i-a trimis pe Toma Niga sau Vlad Mihalcea sa se caleasca in partidele cu Stiinta Miroslava sau Sportul Snagov.

Pentru FCSB urmeaza o etapa in deplasare, chiar in fieful Viitorului Constanta, campioana en-titre, in timp ce Academica Clinceni va primi replica Forestei Suceava, pe teren propriu.