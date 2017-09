Despre cooptarea lui Andrei Pavel in staff-ul tehnic al Simonei Halep a vorbit Sever Dron, component al echipei de Cupa Davis a Romaniei in anii ’60, fost antrenor de renume mondial, in exclusivitate pentru Sport Total FM.



„Nu ma mira aceste surprize dese de la acest US Open. Iata ca iesirea Serenei din circuit a dat aripi celorlalte si nu intamplator vedem ca jumatate din tabloul sferturilor la feminin este ocupat de americance.

In ceea ce priveste colaborarea Simonei cu Andrei Pavel, se pare ca trebuie sustinuta de mai multa lume din tenis si unul este Andrei, care o poate simti mai bine la antrenamente. Sunt sigur ca nu se pune probema de a-l schimba pe Cahill.”, a declarat Sever Dron, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.