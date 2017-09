Dupa infrangerea cu Sharapova, Simona Halep a decis sa-si mai aduca un antrenor in staff

Simona Halep l-a angajat pe Andrei Pavel in staff-ul ei, la recomandarea lui Ion Tiriac, dupa ce a fost invinsa de Maria Sharapova in primul tur la US Open. Se pare ca, treptat, ”Cneazul” va deveni cel care o va pregati pe Simona, urmand sa-i ia locul australianului Darren Cahill, probabil din cauza salariului prea mare al australianului si a rezultatelor modeste care au facut-o pe Simona sa rateze de patru ori ocuparea primului loc in lume.

Fost capitan nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, Pavel se confrunta cu probleme financiare in ultima perioada, dupa divort, astfel ca vestea a venit cat se poate de bine.

Simona Halep il plateste cu 20.000 de euro pe luna plus transport si cazare la toate turneele, scrie Libertatea.

In cei doi ani pe care i-a petrecut alaturi de Cahill, constanteanca a disputat 7 finale, dintre care a castigat doar patru: Madrid, de doua ori, Bucuresti si Openul Canadei.

Darren Cahill e platit cu 1 milion de dolari pe an plus 10% din toate premiile castigate de Simona.